Σοκ στην Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της

Μια 55χρονη τριαθλήτρια έχασε τη ζωή της με φριχτό τρόπο μετά από επίθεση καρχαρία στις ακτές της Καλιφόρνιας. Η Έρικα Φοξ αγνοούνταν από την προηγούμενη εβδομάδα.

Μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν την αθλήτρια να κολυμπά στα βαθιά νερά του Πασίφικ Γκρόουβ, όταν δέχθηκε την επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία.

Σύμφωνα με τη New York Post, από εκείνη τη στιγμή οι τοπικές Αρχές την είχαν καταχωρήσει ως αγνοούμενη, καθώς δεν είχε εντοπιστεί το σώμα της. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια ανατριχιαστική εικόνα, καθώς είδαν έναν καρχαρία να βγαίνει στην επιφάνεια κρατώντας ένα ανθρώπινο κορμί στο στόμα του πριν χαθεί ξανά στον βυθό.

Οι χειρότεροι φόβοι επαληθεύτηκαν σήμερα, όταν μετά από πολυήμερες αναζητήσεις, μέλη της σορού της 55χρονης ξεβράστηκαν στην ακτή, κοντά στον τόπο της επίθεσης. Ο εντοπισμός έγινε στην παραλία Ντάβενπορτ της Σάντα Κρουζ, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εξαφάνισης.

Αν και ο πατέρας της αναγνώρισε τη σορό, το γραφείο του Σερίφη δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημη ταυτοποίηση. Ωστόσο, η μικρή απόσταση ανάμεσα στα δύο σημεία οδηγεί τις αρχές της Σάντα Κρουζ, του Μοντερέι και του Πασίφικ Γκρόουβ να διερευνούν την υπόθεση ως την κατάληξη της εξαφάνισης της Φοξ.

A poem I wrote today for fellow Monterey Bay swimmer, Erica Fox.



I‘m not a Kelp Krawler but revere how much she loved the bay.



When a picture of slain model, Dorothy Stratten came up on my feed today, I mentioned to @IanKeithMcDowel some thoughts which became the poem below. pic.twitter.com/VjxhbwVmRu — Super Amanda® #ShineOnMax (@TheSuperAmanda) December 23, 2025

Το χρονικό της επίθεσης

Η Φοξ έκανε τη συνηθισμένη της προπόνηση κολυμπώντας ομαδικά, μια δραστηριότητα που μοιραζόταν για τρεις δεκαετίες με τον σύζυγό της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ. Το δράμα ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα ενημερώθηκε από έναν ιδιοκτήτη σκάφους για την παρουσία καρχαρία σε απόσταση 100 μέτρων. Οι αρχές έκλεισαν την παραλία και οι κολυμβητές βγήκαν στην ξηρά, όπου διαπίστωσαν την απουσία της Φοξ.

Η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές, είπε: «Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια».

NorCal: Monterey County: She knew sharks—and their risks. The official search for beloved swimmer Erica Fox ends off Pacific Grove



The apparent attack at Lovers Point appears to be the first fatal shark attack here in more than 70 years.



Search crews using dive teams,...

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Οι άκαρπες προσπάθειες εντοπισμού

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα με τη συμμετοχή ελικοπτέρων, δυτών και σκαφών, αλλά διακόπηκε μετά από 15 ώρες άκαρπων ερευνών. Παρόλα αυτά, το Γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι, μαζί με εθελοντικές ομάδες όπως η Bedrock Ocean Exploration και η Angel's Recovery Dive Team, συνέχισαν την αναζήτηση ιδιωτικά, καταλήγοντας στον τραγικό εντοπισμό.

Η Φοξ ήταν έμπειρη αθλήτρια με συμμετοχή σε δύο αγώνες Ironman και πολυετή παρουσία σε αθλητικές διοργανώσεις. Οι οικείοι της τη χαρακτήρισαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που σεβόταν τη θάλασσα και είχε μάλιστα μελετήσει τη συμπεριφορά των μεγάλων λευκών καρχαριών σε ειδικά σεμινάρια.

Χαρακτηριστική παραμένει μια ανάρτησή της στο Facebook από το 2013, όπου κάτω από τη φωτογραφία ενός δύτη δίπλα σε έναν καρχαρία είχε γράψει: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».

Πηγή: ethnos.gr