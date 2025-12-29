Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ανέπτυξαν αυτές τις 7 ψυχικές δυνάμεις που είναι σπάνιες σήμερα

Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει κανείς διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής.

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