Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ανέπτυξαν αυτές τις 7 ψυχικές δυνάμεις που είναι σπάνιες σήμερα 29-12-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει κανείς διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Κατεβαίνουν από τα βόρεια προάστια στην Καλλιθέα για να τα δοκιμάσουν: Για τα καλύτερα σοκολατάκια της Αθήνας αξίζει να κάνεις χιλιόμετρα menshouse.gr Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr Ούτε δεκάρι, ούτε οκτάρι: Ο παίκτης που θυμίζει Μάρκο Πάσαλιτς στον ρόλο, μπορεί αθόρυβα να κάνει τη διαφορά menshouse.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Ο Νίστρουπ το 'χει καταλάβει: Ο παίκτης που είναι το μεγαλύτερο project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ανέπτυξαν αυτές τις 7 ψυχικές δυνάμεις που είναι σπάνιες σήμερα SHARE