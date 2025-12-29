Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει το σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones – «Θα απαντήσουμε»

Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει το σπίτι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, η επίθεση στο σπίτι του Βλαντιμίρ Πούτιν με drones από την Ουκρανίοα φέρεται να έγινε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου.

Παράλληλα ο Λαβρόφ τόνισε πως η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών drones στο σπίτι του προέδρου της Ρωσίας.

Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου, όμως θα επανεξεταστεί η στάση της Μόσχας μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Πούτιν βρισκόταν στο σπίτι του, ενώ όπως τονίζεται όλα τα drones αναχαιτίστικαν χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες αν έχουμε τραυματισμούς ή ζημιές

Πηγή: newsit.gr