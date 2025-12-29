Σοκ στη Σουηδία: 12χρονος πληρώθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου και σκότωσε λάθος άνθρωπο

Η Σουηδία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη σύλληψη ενός 12χρονου αγοριού, το οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 21χρονου στο Μάλμε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το παιδί φέρεται να έλαβε το ποσό των 250.000 σουηδικών κορώνων (27.000 δολάρια) ως αμοιβή για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ανήλικος πυροβόλησε θανάσιμα λάθος άτομο, ενώ ο πραγματικός στόχος πιστεύεται ότι ήταν ένας από τους υπόλοιπους επιβάτες του ίδιου οχήματος.

Το θύμα, αν και δεν ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη για σοβαρά αδικήματα, όπως ληστείες και απειλές.

Η αστυνομία, ωστόσο, επικεντρώνει την έρευνά της στο παιδί και το υπόβαθρό του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, ο ανήλικος εντοπίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου έπειτα από καταθέσεις μαρτύρων. Ζούσε με τη γιαγιά του από την ηλικία των 7 ετών, αλλά φαίνεται πως είχε ήδη ενταχθεί σε βίαια εγκληματικά δίκτυα.

Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι αυτή μπορεί να μην ήταν η πρώτη φορά που το αγόρι συμμετείχε σε εγκληματική ενέργεια των συμμοριών. Αν και η Σουηδία έχει αντιμετωπίσει ξανά περιστατικά εμπλοκής 12χρονων σε επιθέσεις με χειροβομβίδες ή εκρήξεις, είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μικρό παιδί κατηγορείται για θανατηφόρο πυροβολισμό.

Πηγή: ethnos.gr