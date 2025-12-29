Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από εκτροχιασμό τρένου στο νότιο Μεξικό, στην πολιτεία Οαχάκα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Το Μεξικανικό Ναυτικό ανέφερε ότι το τρένο μετέφερε 250 άτομα, περιλαμβανομένων εννέα μελών του πληρώματος και 241 επιβατών. Από αυτούς, 193 αναφέρθηκαν ότι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ 98 τραυματίστηκαν σοβαρά, εκ των οποίων οι 36 χρειάζονταν νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

Πηγή: ertnews.gr