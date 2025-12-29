Τραμπ: «Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας»

Πούτιν και Ζελένσκι έτοιμοι για ειρήνη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ουκρανό ομόλογό του και τόνισε: «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συνομιλιών»

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που πραγματοποιήθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρεις ώρες. Μετά τη διευρυμένη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, ανακοίνωσε ότι είχε μια «εξαιρετική» συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο. «Είμαστε πολύ πιο κοντά» στην ειρήνη, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Ωστόσο, αναγνώρισε πως υπάρχουν ακόμη πολύ ακανθώδη ζητήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εδαφικά ζητήματα παρέμειναν άλυτα, εκτιμώντας ότι θα επιλυθούν. Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ντονμπάς, είπε πως παραμένει άλυτο. Επίσης, χαρακτήρισε τη Ζαπορίζια ως ένα ευαίσθητο ζήτημα. «Θα μάθουμε πώς θα καταλήξει αυτό σε λίγες εβδομάδες», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν πόσος ακόμη χρόνος θα χρειαστεί για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αν τα πράγματα πάνε καλά, μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες»: «Δεν ξέρω πότε, αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για το σχέδιο των 20 σημείων σε ποσοστό το 90%. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία τις προσεχείς ημέρες.

«Τον επόμενο μήνα θα συναντήσω τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον με τους ηγέτες της ΕΕ» έκανε γνωστό. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας έχουν συμφωνηθεί κατά 100%, ενώ ο Τραμπ κάνει λόγο για συμφωνία σε ποσοστό 95%.

Με τη σειρά του, και ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι το Ντονμπάς είναι ένα δύσκολο ζήτημα, σημειώνοντας πως οι θέσεις του Κιέβου και της Μόσχας διαφέρουν. «Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Γνωρίζετε τη θέση μας και πρέπει να σεβόμαστε τον νόμο μας, τον λαό μας και την περιοχή που ελέγχουμε. Η θέση μας είναι πολύ σαφής» και «έχουμε διαφορετικές θέσεις με τη Ρωσία».

Αναφερθείς στο δημοψήφισμα, το χαρακτήρισε κλειδί της λύσης. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε δημοψήφισμα για οποιοδήποτε σημείο του σχεδίου ή να μην το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κοινοβουλευτική ψηφοφορία ή δημοψήφισμα, δεν έχει σημασία. Αν το σχέδιο είναι πολύ δύσκολο για την κοινωνία μας, η κοινωνία είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει επειδή είναι η γη της», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, την Αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον Πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού στρατηγό Νταν Κέιν, τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ και τον Αναπληρωτή Αρχηγό του Επιτελείου Στίβεν Μίλερ.

Η ουκρανική ομάδα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Κύριο Διαπραγματευτή Ρουστέμ Ούμεροφ, τον Υπουργό Οικονομίας Ολεξίι Σομπολέφ, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Αντρίι Κνάτοφ και τον Πρώτο Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Κισλίτσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοσιογράφοι εισήλθαν για λίγο στην αίθουσα προτού απομακρυνθούν απότομα.

Σε κοινές δηλώσεις, ο Τραμπ αναγνώρισε πως οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες, ωστόσο έσπευσε να σημειώσει «όχι υπερβολικά περίπλοκες».

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια των συνομιλιών και θα δούμε. Διαφορετικά, θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στην κεντρική τραπεζαρία της έπαυλης, καθώς «ο Ζελένσκι είναι προσκεκλημένος», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως «η μόνη μου προθεσμία είναι να επιλύσω τη σύγκρουση».

Επίσης, τόνισε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίρνει πολύ σοβαρά την ειρήνη, επιβεβαιώνοντας το Κρεμλίνο ότι μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μιλήσει ξανά με τον Ρώσο πρόεδρο. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικού σχεδίου και ότι σε αυτές θα εμπλακεί και η Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι και πριν από τη συνάντηση, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, την οποία χαρακτήρισε καλή και εποικοδομητική. «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Mar-a-Lago. Τα μέσα ενημέρωσης είναι προσκεκλημένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».

Πηγή: newsbomb.gr