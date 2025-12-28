Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Γαλλιδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot).

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό (Brigitte Anne-Marie Bardot) γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934. Ήταν Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια του κινηματογράφου, ενώ ξεχώρισε για τη μαχητική της δράση υπέρ της προστασίας των ζώων, ως ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του σεξ τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 και εξελίχθηκε σε διεθνές είδωλο, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και μούσα για κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής. Ως εμβληματική φιγούρα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, αμφισβήτησε τα κοινωνικά στερεότυπα της μεταπολεμικής και συντηρητικής Ευρώπης, προβάλλοντας μια εικόνα γυναίκας ανεξάρτητης, τολμηρής και απελευθερωμένης — από την αθώα «γυναίκα-παιδί» έως τη μοιραία femme fatale.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε 21 χρόνια, συμμετείχε σε 48 κινηματογραφικές ταινίες και ηχογράφησε περισσότερα από 80 τραγούδια, ενώ έγινε ευρέως γνωστή και με τα αρχικά BB («Μπεμπέ»).

Πηγή: newsbomb.gr