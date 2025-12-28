Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ λόγω της σφοδρής χιονοθύελλας

Τουλάχιστον 1.500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, καθώς μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα διαταράσσει τις μετακινήσεις.

Μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα κατά την διάρκεια ενός από τα πιο δημοφιλή ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα του έτους στη Νέα Υόρκη και στο βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ.

Περίπου 10 εκατοστά χιονιού έπεσαν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, αν και πολλοί δρόμοι είχαν καθαριστεί μέχρι το πρωί της ίδιας ημέρας.

Παρά ταύτα, η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις εορταστικές μετακινήσεις, με τουλάχιστον 1.500 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει από το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

A powerful winter storm has disrupted one of the busiest travel weekends of the year in New York City and northeastern US.



More than 1,000 flights have been cancelled or delayed due to snow.



Read more: https://t.co/mPDKWi4zRw pic.twitter.com/y487ivCtOq — Sky News (@SkyNews) December 27, 2025

Τα αεροδρόμια John F. Kennedy International, Newark Liberty International και LaGuardia εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιονόπτωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στις πτήσεις.

Η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

New York snowstorm



🔻Snow carpets Northeast,with New York City spared the worst



🔻Snowfall totals in the metropolitan area fell shy of what could have been the city’s biggest storm event in years



🔻Another storm brews in the Great Lakes for Sunday🔺https://t.co/d4w7jUIKd4 pic.twitter.com/T7cGkRo357 — arturodetexas (@arturodetexas) December 28, 2025

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Αυτό το άσπρο πράγμα έρχεται, Νέα Υόρκη! Είμαστε έτοιμοι για όση ποσότητα κι αν πέσει».

Αργότερα ανάρτησε φωτογραφίες που έδειχναν αλατιέρες και εκχιονιστικά να επιχειρούν μαζικά στους δρόμους της πόλης.

Η τελευταία φορά που η Νέα Υόρκη είχε βιώσει τόσο έντονη χιονόπτωση ήταν το 2022, όταν είχαν πέσει 20 εκατοστά χιονιού στο Central Park.

Οι επιπτώσεις του ψύχους έγιναν αισθητές και σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Σαν Φρανσίσκο και το Ορλάντο αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, ενώ το χιόνι άρχισε να πέφτει ήδη από την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Newark Liberty International.

Αεροδρόμια στη Φλόριντα κατέγραψαν επίσης εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων, σύμφωνα με το αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο του Sky News, NBC News.

Στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain, νοτιοανατολικά του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι, δύο σκιέρ τραυματίστηκαν το πρωί της Παρασκευής από χιονοστιβάδα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η περιοχή έχει δεχθεί περισσότερα από 1,5 μέτρο χιονιού από την Τρίτη.

Παράλληλα, τοπικές αρχές διέσωσαν έναν σκιέρ εκτός πίστας, ο οποίος είχε θαφτεί από χιονοστιβάδα την Πέμπτη κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Mount Rose, στα όρια της πόλης Ρίνο.

Πηγή: news247.gr