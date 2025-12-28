Ιταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία (vids)

Σκίερ κατέγραψαν την εντυπωσιακή στιγμή που εξερράγη το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία στις 27 Δεκεμβρίου, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό στην ατμόσφαιρα
Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για τα αεροπλάνα, το υψηλότερο επίπεδο, αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός αν αυξηθεί η πτώση τέφρας.
Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, γι' αυτό και γίνονται εκρήξεις αρκετές φορές το χρόνο.
Πηγή: newsbomb.gr
🚨 Mount Etna thunders, echoing across Sicily 🇮🇹— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) December 27, 2025
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Ash spews over snow
The Queen of Sicily is erupting, leaving everyone in awe
Nature at its most spectacularpic.twitter.com/bMuxRgliQc
❗️🌋🇮🇹 - Mount Etna Shows Renewed Activity in Italy— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 27, 2025
Europe's tallest and most active volcano, Mount Etna on Sicily, experienced a mild Strombolian eruption, producing dense ash plumes rising from its snow-capped summit.
The aviation alert was briefly raised to orange (and later… pic.twitter.com/yYXM9JBkql