Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Στη Φλόριντα κρίνεται το μέλλον της Ουκρανίας

Λίγο πριν από την εκπνοή του 2025 το Κίεβο, αν και δεν έχει ηττηθεί, έχει πολύ λίγες στρατιωτικές επιλογές.

Λίγο πριν από την εκπνοή του 2025 και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Κίεβο, αν και δεν έχει ηττηθεί, έχει πολύ λίγες στρατιωτικές επιλογές.

Παρόλο που θα λάβει ένα σημαντικό δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ που θα βοηθήσει το Κίεβο να συνεχίσει να αμύνεται με την τρέχουσα ένταση μέχρι τα τέλη του 2027, αυτό δεν θα αλλάξει ριζικά τις προοπτικές στο πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία, έστω και αργά, από το 2024 κερδίζει διαρκώς εδάφη ενώ ο Λευκός Οίκος κατά τον τελευταίο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ότι η Ουκρανία είναι καταδικασμένη να χάσει το υπόλοιπο 22% της επαρχίας του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων σε οχυρωματικό επίπεδο πόλεων Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ.

Αυτό που θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή τη δυναμική, θα ήταν ενδεχομένως η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ, με μία ειρηνευτική συμφωνία, όσο και αν το χάσμα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία μοιάζει σήμερα αγεφύρωτο

Πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πολυτελές του θέρετρο στο Μαρ-Α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Είναι άγνωστο εάν όντως οι συνομιλίες έχουν φτάσει μία ανάσα πριν από τη συμφωνία, αλλά ο Τραμπ είχε πει ότι θα συναντούσε το Ζελένσκι ή τον Πούτιν εάν ένιωθε ότι οι συζητήσεις είχαν φτάσει κοντά σε την προοπτική μιας συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του, έχει κάνει αρκετά βήματα, αν και όπως ξεκαθάρισε στις τελευταίες του δηλώσεις, οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει για το εδαφικό, εκείνος θα την πάει σε δημοψήφισμα, για τη διεξαγωγή του οποίου, μάλιστα, με τα σημερινά δεδομένα, ζητάει εκεχειρία 60 ημερών.

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, αφορά την αμερικανική πρόταση για το Ντονμπάς. Οι Αμερικανοί δε ζητούν να δοθεί στους Ρώσους το τμήμα του Ντονμπάς το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά να μετατραπεί σε ζώνη ελεύθερου εμπορίου υπό διεθνή έλεγχο, χωρίς την παρουσία ουκρανικών στρατευμάτων.

Για να το δεχτεί ο Ζελένσκι αυτό, φαίνεται ότι του πρόσφεραν εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που απολαμβάνουν τα μέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εάν μετά το τέλος του πολέμου, υπάρξει νέα ρωσική επίθεση σε ουκρανικό έδαφος, τότε ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες θα προσέτρεχαν στρατιωτικά στο πλευρό των Ουκρανών.

Βέβαια, και αυτή την επιλογή, ο Ζελένσκι και πάλι λέει ότι θα την έθετε στην κρίση του ουκρανικού λαού, με το ερώτημα τι θα γινόταν εάν ο ουκρανικός λαός την απέρριπτε να παραμένει.

Ερωτηματικό ο Πούτιν

Αυτό που σίγουρα δεν γνωρίζουμε είναι τι λέει ο Πούτιν για όλα αυτά, που είναι και το στοιχείο που θα καθορίσει την τελική έκβαση των συνομιλιών.

Εάν τίποτα από όλα αυτά δεν προχωρήσει και ο πόλεμος συνεχιστεί, το Κίεβο μπορεί μόνο να ελπίζει στην κατάρρευση της Ρωσίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αν και υπάρχουν ελάχιστα σημάδια αντίστασης εντός της χώρας. Η οικονομία της Ρωσίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αν και όχι τόσο γρήγορα όσο ήταν, με πρόβλεψη για ποσοστό 0,6% για το 2025, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Στο πολιτικό μέτωπο τα γεγονότα μπορεί να εξελιχθούν ταχύτερα, ειδικά εντός του Λευκού Οίκου, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν αποτύχουν και οι τελευταίες προσπάθειές του για τερματισμό του πολέμου.

Παραμένει ο κίνδυνος, ένας θυμωμένος πρόεδρος των ΗΠΑ να διακόψει τις πληροφορίες στο Κίεβο εάν ο Ζελένσκι συνεχίσει να αρνείται να παραχωρήσει εδάφη, αν και θα ήταν πραγματική έκπληξη εάν οι ΗΠΑ σταματούσαν να πωλούν όπλα στην Ουκρανία.

Η πιο ρεαλιστική προοπτική της Ουκρανίας είναι να προσπαθήσει να κρατήσει τη Ρωσία, στη χειρότερη περίπτωση, στο ίδιο σημείο με την ελπίδα ότι τελικά θα προκύψει κάτι. Το πρόβλημα του Κιέβου, ωστόσο, είναι ότι όσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει κάτι από τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, ή και στο πεδίο, δεν πιέζεται ιδιαίτερα να σταματήσει τις επιθέσεις.

Πηγή: ethnos.gr