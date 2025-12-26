Αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού κράτους στη Νιγηρία – Για προστασία των χριστιανών κάνει λόγο ο Τραμπ

Αεροπορικές επιδρομές κατά μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία, εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συγκεκριμένες ένοπλες ομάδες στοχοποιούσαν συστηματικά χριστιανικούς πληθυσμούς στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικής του εντολής, υπό την ιδιότητά του ως Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια «ισχυρή και θανατηφόρα επίθεση» εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων».

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τζιχαντιστές ευθύνονται για βίαιες επιθέσεις και δολοφονίες αμάχων, κυρίως χριστιανών, σε επίπεδα που, όπως ανέφερε, «δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες».

Μετά από αίτημα της Νιγηρίας οι επιθέσεις

Όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που έπληξαν τζιχαντιστές στην πολιτεία Σομπότο, διεξήχθησαν μετά από αίτημα των αρχών της Νιγηρίας.

Πηγή: ertnews.gr