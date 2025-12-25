Σουηδία: Συναγερμός στο Μπόντεν - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Δύο νεκροί

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Μπόντεν.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ένα σοβαρό έγκλημα σημειώθηκε στο κέντρο του Μπόντεν της Σουηδίας.

Μια 55χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κατοικία, ενώ η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τον ύποπτο δράστη. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 20 ετών, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχε σχέση με το θύμα

Δύο ακόμα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το μεσημέρι, έπειτα από αναφορές ότι άνδρας είχε τραυματίσει άτομα σε κατοικία. Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ αρχικά οι αρχές τηρούσαν σιγή ιχθύος.

Αργότερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος έπεσε από τα πυρά των αστυνομικών.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές στην περιοχή. Ένοικος της γειτονιάς δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη σε μια «ήσυχη συνοικία κατοικιών» και πως όλοι είναι σοκαρισμένοι. Ένας άλλος γείτονας που βρισκόταν έξω με τον σκύλο του άκουσε φωνές το πρωί.

Η αστυνομία χαρακτηρίζει το περιστατικό «σοβαρό» και συνεχίζονται οι έρευνες, με συλλογή πληροφοριών, καταθέσεις και τεχνικές εξετάσεις. Το συμβάν διερευνάται ως ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η Περιφέρεια Νορρμπόττεν επιβεβαίωσε ότι έχουν διακομιστεί τραυματίες σε νοσοκομείο, ενώ η περιοχή γύρω από το σημείο του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένη.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: newsbomb.gr