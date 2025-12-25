Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 27χρονος αθλητής πέθανε στο ξενοδοχείο όπου έκανε προετοιμασία

Ο ανερχόμενος πρωταθλητής, που θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε, στην περιοχή του Τρεντίνο, στο προπονητικό καμπ όπου βρισκόταν.
Η Διεθνής Ένωση Διάθλου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του αθλητή, κάνοντας λόγο για ένα άτομο που άφησε έντονο αποτύπωμα στο άθλημα παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ο Μπάκεν είχε διαγνωστεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
Πηγή: protothema.gr