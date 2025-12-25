Τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ μετά από δύο χρόνια πολέμου

Mετά δύο χρόνια πολέμου, τα Χριστούγεννα επέστρεψαν στη Βηθλεέμ, τόπο γέννησης του Χριστού.

Αν και διστακτικά, οι εορτασμοί επανέρχονται στην εμβληματική πλατεία της Φάτνης με την ελπίδα να κυριαρχήσει η ειρήνη μετά την υπογραφή της εκεχειρίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως, με λαμπρότητα και παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η πόλη γιορτάζει τα Χριστούγεννα με την έλευση πιστών από όλο τον κόσμο, μετά από μια περίοδο ηρεμίας στην περιοχή της Γάζας.

Οι λειτουργίες ξεκίνησαν χθες και κορυφώνονται σήμερα με την Εκκλησία της Γέννησης, να είναι το κέντρο των εορτασμών, μεταδίδοντας το μήνυμα ελπίδας.

Ωστόσο παρά την εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη, ο δήμος της Βηθλεέμ προσπάθησε να μετριάσει κάπως τη μεγαλοπρέπεια των εκδηλώσεων.

Πηγή: ertnews.gr