Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Θρίλερ με την αναγνώριση της Ελληνίδας αεροσυνοδού

Έντονη ανησυχία επικρατεί γύρω από την ταυτότητα Ελληνίδας αεροσυνοδού που φέρεται να επέβαινε στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50.

Έντονη ανησυχία επικρατεί γύρω από την ταυτότητα Ελληνίδας αεροσυνοδού που φέρεται να επέβαινε στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης (23/12) σε περιοχή νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Στο μοιραίο αεροπλάνο επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία από τη Λιβύη, με επικεφαλής τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλος του πληρώματος φέρεται να ήταν και Ελληνίδα αεροσυνοδός. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πλήρως την ταυτότητά της, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν σχετικές ανακοινώσεις από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, βρέθηκαν η συσκευή εγγραφής φωνής και το μαύρο κουτί του Falcon 50, που συνετρίβη μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα και μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης.

Όπως μεταδίδει ο αεροπορικός ιστότοπος Aviation το Falcon 50, με αριθμό πτήσης 9H-DFS, συνετρίβη περίπου 30 λεπτά μετά την απογείωσή του. Η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο στις 20:17 με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης Το αεροσκάφος ζήτησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αλλά στη συνέχεια δεν ήταν δυνατή κάθε επικοινωνία μέχρι την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

Εξέπεμψε SOS, χάθηκε από τα ραντάρ και συνετρίβη

Στις 20:33 το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέπεμψε SOS για επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και χάθηκε η επικοινωνία. Μετά από έρευνες του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Εκτός του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Πηγή: ethnos.gr