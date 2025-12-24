Τουρκία: Εξέπεμψε SOS και εξαφανίστηκε - Πώς έπεσε το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδεται η συντριβή του αεροσκάφους.

Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδεται η συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ αλ Χαντάντ, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του διευθυντή επικοινωνίας της κυβέρνησης της Λιβύης, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό Στρατού της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Άλι Αχμέντ Αλ Χαντάντ, τέσσερα μέλη της συνοδείας του και τρία μέλη του πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στις 20:17.

Εξέπεμψε SOS, χάθηκε από τα ραντάρ και συνετρίβη

Στις 20:33 το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέπεμψε SOS για επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και χάθηκε η επικοινωνία. Μετά από έρευνες του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Εκτός του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μια έντονη λάμψη που θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση του αεροσκάφους.

Πηγή: ethnos.gr