Μόσχα: Νέες εκρήξεις στο σημείο της δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού – Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη νότια Μόσχα, στο σημείο όπου είχε σκοτωθεί πριν από δύο ημέρες ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Τα κανάλια Baza και SHOT, τα οποία επικαλούνται πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφεραν ότι αυτοκίνητο εξερράγη στην ίδια περιοχή όπου τη Δευτέρα ο Ρώσος αξιωματικός είχε χάσει τη ζωή του από βόμβα παγιδευμένου οχήματος. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλά και άλλα ανεπίσημα ρωσικά ενημερωτικά κανάλια στο Telegram, τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά από τις εκρήξεις, οι οποίες σημειώθηκαν κοντά σε αστυνομικό τμήμα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Το πρακτορείο Reuters δηλώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή ανακοίνωση από τις ρωσικές αρχές.

Ο Σαρβάροφ σκοτώθηκε τη Δευτέρα όταν βόμβα εξερράγη κάτω από το όχημά του, ένα Kia Sorento, τη στιγμή που αποχωρούσε από χώρο στάθμευσης στη νότια Μόσχα. Ρώσοι ανακριτές δήλωσαν ότι εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών στην επίθεση.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσικού στρατού, καθώς και προσωπικότητες που στήριξαν δημόσια την πολεμική επιχείρηση, έχουν χάσει τη ζωή τους σε στοχευμένες επιθέσεις, ορισμένες εκ των οποίων με παγιδευμένα αυτοκίνητα.

Πηγή: ertnews.gr