Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ για τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Έκτακτη συνεδρίαση, μετά από αίτημα της Βενεζουέλας, η οποία τη 17η Δεκεμβρίου κατήγγειλε «αμερικανική επιθετικότητα» πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τη σύγκληση της συνεδρίασης υποστήριξαν η Κίνα και η Ρωσία.

Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας Χαλίντ Κιάρι παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας εκτενή ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική, τις δραματικές επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, την κλιμάκωση της ρητορικής εκατέρωθεν και τις ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Κιάρι περιέγραψε σαφή κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις της «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» βάσει του Άρθρου 51, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλη τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών για να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει (…) τα καρτέλ ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το πού δρουν».

Η Βενεζουέλα, ανέφερε, υποστηρίζει ότι τα μέτρα αποτελούν απειλή για την διεθνή ειρήνη και παραβίαση της αρχής περί μη απειλής και χρήσης βίας, κάνοντας λόγο για «αεροπορικό αποκλεισμό» και «μονομερή ναυτικό αποκλεισμό». Παράλληλα, ο ICAO υπενθύμισε ότι «κάθε κράτος έχει πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία επί του εναέριου χώρου πάνω από το έδαφός του».

Ο κ. Κιάρι αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες εντάσεις με την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων, νέες κυρώσεις και στρατιωτικές αναχαιτίσεις στη θαλάσσια περιοχή, με ορισμένα κράτη να στηρίζουν τις ΗΠΑ και άλλα να προειδοποιούν εναντίον της «στρατιωτικοποίησης της Νότιας Καραϊβικής». Αναφέρθηκε επίσης στη ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Βενεζουέλα και στην ανάγκη διασφάλισης βασικών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας τις εκκλήσεις για άρση των κυρώσεων.

Ο ΟΗΕ δήλωσε έτοιμος να μεσολαβήσει, να «προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες», εφόσον το ζητήσουν οι δύο πλευρές.

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος κατά την τοποθέτηση του εξέφρασε ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική και τόνισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ιδίως του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Επίσης, ο κ. Σταματέκος εξέφρασε υποστήριξη στις περιφερειακές προσπάθειες καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος και επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να υποστηρίξει όλες τις διμερείς, περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος Μάικλ Γουόλτς ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ «δεν αναγνωρίζουν τον Νικολάς Μαδούρο ή τους συνεργάτες του ως νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας”.

«Ο Νικολάς Μαδούρο είναι φυγάς από την αμερικανική δικαιοσύνη και επικεφαλής της ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης Cártel de los Soles. Στην πραγματικότητα, ο Μαδούρο και το καθεστώς του έκλεψαν τις εκλογές, και η διεθνής κοινότητα διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε.

Ο κ. Γουόλτς τόνισε ότι «ο πρόεδρος Tραμπ έχει διατυπώσει με απόλυτη σαφήνεια ότι θα αξιοποιήσει όλη την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (…) για να αντιμετωπίσει και να εξαρθρώσει τα καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία επί πολύ καιρό δρουν ανεξέλεγκτα στο ημισφαίριό μας – και όλοι το γνωρίζουν αυτό».

Επισήμανε ότι «η πιο σοβαρή απειλή για το ημισφαίριό μας, για τη γειτονιά μας και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από διεθνή τρομοκρατικά και εγκληματικά δίκτυα».

Αυτά τα καρτέλ, ανέφερε ο κ. Γουόλτς, «δεν μοιάζουν με τη μαφία, είναι εξελιγμένα, εξαιρετικά τεχνικά ικανά, καλά χρηματοδοτούμενα και προκαλούν τεράστιες καταστροφές στην περιοχή μας».

Ο Αμερικανός πρέσβης κλείνοντας τόνισε ότι «είναι οι ενέργειες και οι πολιτικές του παράνομου καθεστώτος Μαδούρο που συνιστούν μια εξαιρετική απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα του ημισφαιρίου μας και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Eίτε πρόκειται για φυσικές επιθέσεις σε κτίρια και υποδομές, όπως αυτές που υποστήκαμε την 11η Σεπτεμβρίου, είτε για υβριδικές επιθέσεις, όπως η διοχέτευση στη χώρα μας εγκληματιών και θανατηφόρων χημικών, οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι περνά από την σημαντική δύναμή τους για να προστατεύσουν το ημισφαίριό μας, τα σύνορά μας και τον αμερικανικό λαό», ανέφερε.

Πηγή: newsbomb.gr