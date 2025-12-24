Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τη λιβυκή αντιπροσωπεία και στο οποίο βρισκόταν κι ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στραγηγό Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ–Χαντάντ, όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα ενημέρωσης.

Το βράδυ της Τρίτης (23/12), έγινε γνωστό ότι χάθηκε η επαφή του ιδιωτικού τζετ και του πύργου ελέγχου και πως το αεροσκάφος δεν φαινόταν στο ραντάρ λίγο αφότου απογειώθηκε από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με το AirportHaber, στο σκάφος επέβαιναν οι:

Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ Αλ–Χαντάντ (Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων).

Αλφιτόρι Τζρίμπιλ.

Μαχμούντ Γκα Αλγκατιούι.

Μοχάμεντ Ελασάουι.

Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ

Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση για το θέμα προήλθε από τον υπουργό Εσωτερικών της γείτονος χώρας, Αλί Γερλίκαγια. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης.

«Τα συντρίμμια του αεροπλάνου που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, βρέθηκαν από τη χωροφυλακή 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού Κεσίκαβακ, στην περιοχή Χαϊμάνα», γνωστοποίησε μερικά λεπτά αργότερα ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Λίγο μετά την απογείωση, προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, σύμφωνα με αναφορές. Ο πιλότος φέρεται να επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου για να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη. Αφού το έκανε, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και ζήτησε έκτακτη προσγείωση, αλλά στη συνέχεια χάθηκε η επαφή με το ραντάρ.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ, βρέθηκαν τα συντρίμμια του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε τον Λίβυο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και την αντιπροσωπεία του.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης είχε επισκεφτεί τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο επικεφαλής της –αναγνωρισμένης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών– κυβέρνησης εθνικής ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, ανέφερε απόψε πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ Αλ–Χαντάντ, σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους στα περίχωρα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Ακόμη, διευκρίνισε ότι στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Λιβύης.

Πηγή: newsbomb.gr