Κάτοικοι χωριού στην Ισπανία που καταστράφηκε από πυρκαγιές κέρδισαν 468 εκατ. ευρώ στο λαχείο (vid)!

Όταν το χωριό La Bañeza στην Castilla y León τυλίχθηκε από μία από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας, η βροχή ήρθε πολύ αργά για να το σώσει.

Όμως, τώρα, το χριστουγεννιάτικο λαχείο γέμισε τους 10.000 κατοίκους του με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως γράφει ο Guardian.

Οι κάτοικοι του κοντινού χωριού Villablino, όπου πέντε ντόπιοι άνδρες σκοτώθηκαν σε μεταλλευτικό δυστύχημα τον περασμένο Μάρτιο, αγόρασαν επίσης το νικητήριο δελτίο και αναμένεται να λάβουν κι αυτοί αρκετά χρήματα.

Οι πυρκαγιές που μαίνονταν ανεξέλεγκτες γύρω από τη La Bañeza τον Αύγουστο κατέστρεψαν 55.000 εκτάρια (136.000 στρέμματα) δασικής έκτασης, σκότωσαν τρία άτομα και ανάγκασαν άλλους 8.000 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Χαβιέρ Καρέρα, δήμαρχος της La Bañeza, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η νίκη αυτή προκάλεσε «μια καταιγίδα συναισθημάτων μετά από μια τόσο τρομερή χρονιά».

«Το να κερδίζεις το λαχείο, εκτός από αιτία χαράς και ενθουσιασμού, είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό σε έναν τόπο που το έχει τόσο πολύ ανάγκη», είπε ο Καρέρα.

Το El Gordo, ή «ο χοντρός», όπως είναι γνωστό το χριστουγεννιάτικο λαχείο, αποτελείται από 100.000 αριθμούς, καθένας από τους οποίους επαναλαμβάνεται σε 198 σειρές, με κάθε σειρά να χωρίζεται σε “décimos”, δηλαδή δεκάδες. Έτσι, κάθε αριθμός επαναλαμβάνεται 1.980 φορές.

Κάθε δεκάδα κοστίζει 20 ευρώ και ο νικητήριος αριθμός πληρώνει 400.000 ευρώ για κάθε δεκάδα. Συνολικά πουλήθηκαν 117 σειρές στη La Bañeza, ποσό που αντιστοιχεί σε 468 εκατομμύρια ευρώ που θα μοιραστούν μεταξύ των κατοίκων της, όπως σημειώνει ο Guardian.

Υπάρχουν χιλιάδες μικρότερα χρηματικά έπαθλα και οι αριθμοί επιλέγονται σε μια ολοήμερη τηλεοπτική τελετουργία από παιδιά του σχολείου San Ildefonso στη Μαδρίτη, τα οποία ψάλλουν κάθε αριθμό και το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο.

Ανάμεσα στις πολλές δεισιδαιμονίες που περιβάλλουν το El Gordo είναι η παράδοση που έχει να κάνει με την αγορά λαχείου σε ένα μέρος που έχει υποστεί τραγωδία. Το σκεπτικό είναι ότι ο κεραυνός δεν χτυπάει δύο φορές και η καλή τύχη ακολουθεί την κακή. Τώρα, μετά από μια τρομερή χρονιά, η τύχη χαμογέλασε στους άτυχους κατοίκους της La Bañeza και του Villablino.