Υπόθεση «Πελικό» στη Βρετανία: 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του μαζί με 5 άνδρες

Σοκ προκαλεί υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Βρετανία, καθώς ένας σύζυγος και πέντε ακόμη άνδρες κατηγορούνται για συνολικά 60 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Το μαρτύριο για τη 48χρονη γυναίκα φέρεται να έλαβε χώρα σε χρονικό διάστημα 13 ετών, από το 2010 έως το 2023. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επανειλημμένους βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την αναισθητοποίηση του θύματος, σεξουαλική διείσδυση και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο Philip Young, 49 ετών, από το Enfield, ο οποίος κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της πρώην συζύγου του, Joanne Young, 48 ετών.

Είναι ο άνδρας που βρίσκεται στη φωτογραφία που δημοσιοποίησε η βρετανική Telegraph σε σχετικό της δημοσίευμα.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει περιλαμβάνονται πολλαπλοί βιασμοί, χορήγηση ουσιών με σκοπό την ακινητοποίηση και την εξουσία του θύματος ώστε να καταστεί δυνατή η σεξουαλική εκμετάλλευση, ηδονοβλεψία, καθώς και κατοχή άσεμνων και ακραίων εικόνων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων παιδιών.

Μαζί του κατηγορούνται ακόμη πέντε άνδρες, ανεβάζοντας το σύνολο των σεξουαλικών αδικημάτων στα 60.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική διείσδυση, σεξουαλική παρενόχληση και κατοχή πορνογραφικών εικόνων.

Και οι έξι άνδρες αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Πρωτοδικείου του Swindon την Τρίτη.

Η Joanne Young έχει παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία, μια απόφαση που, σύμφωνα με τις αρχές, ελήφθη έπειτα από εκτενή υποστήριξη και συζητήσεις με ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και υπηρεσίες βοήθειας θυμάτων.

Ο James Foster, ειδικός εισαγγελέας, δήλωσε ότι η δίωξη εγκρίθηκε έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και ότι κρίνεται πως εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής Geoff Smith της Αστυνομίας του Wiltshire χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό βήμα σε μια πολύπλοκη και εκτεταμένη έρευνα», υπογραμμίζοντας το θάρρος του θύματος και τη συνεχή υποστήριξη που της παρασχέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πηγή: iefimerida.gr