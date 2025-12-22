Τον ξέκανε η Δικαιοσύνη τον Σαρκοζί: Στη Γουαδελούπη για διακοπές ενώ βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση

Στη Γουαδελούπη για διακοπές βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους, Τζιούλια και τον σωματοφύλακά τους.

Το ταξίδι του Σαρκοζί, που αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου πραγματοποιείται παρά τον δικαστικό έλεγχο που του επιβλήθηκε και τον περιορίζει εντός της γαλλικής επικράτειας.

Ο Σαρκοζί έφτασε στο γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα στις 19 Δεκεμβρίου και την επόμενη ημέρα τον είδαν κάτοικοι να κάνει τζόκινγκ στην παραλία του Μπουργκ ντε Σεντ-Αν, όπως μετέδωσε το Outre-Mer la 1ère.

Τοπικά μέσα κοινοποίησαν και φωτογραφίες του πρώην προέδρου κατά τη διάρκεια της άθλησής του, χωρίς να φορά το βραχιολάκι στο πόδι

Άλλο βίντεο και εικόνες δείχνουν τον Σαρκοζί να διασκεδάζει παρέα με την αγαπημένη του Κάρλα.

Ο Σαρκοζί είχε εισέλθει στις φυλακές Σαντέ στο Παρίσι στις 21 Οκτωβρίου, εκτίοντας ποινή τριών εβδομάδων μετά την καταδίκη του για «συνωμοσία» στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης.

Ο Σαρκοζί βγήκε από τη φυλακή τον περασμένο μήνα υπό αυστηρούς όρους καθώς του απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη Γαλλία και να επικοινωνεί με ορισμένους πολιτικούς και δικαστικούς παράγοντες, όπως τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

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Alors qu’il est placé SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE, Nicolas Sarkozy s’est envolé pour UNE SEMAINE DE VACANCES en Guadeloupe, en compagnie de son épouse Carla Bruni, de leur fille Giulia et de son agent de sécurité, après avoir obtenu une AUTORISATION EXCEPTIONNELLE de… pic.twitter.com/bqIsbJlsQQ — Impact (@ImpactMediaFR) December 20, 2025

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα Outre-Mer la 1ère και Zinfos 974, ο Σαρκοζί εξασφάλισε εξαίρεση από τον δικαστή για να ταξιδέψει στη Γουαδελούπη, βάσει του άρθρου 141-1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το άρθρο αυτό επιτρέπει στον δικαστή να τροποποιήσει ή προσωρινά να άρει τον περιορισμό εξόδου από την επικράτεια για συγκεκριμένες ανάγκες, όπως ένα ταξίδι ή διακοπές.

Πηγή: iefimerida.gr