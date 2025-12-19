Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones ρωσικό τάνκερ του σκιώδους στόλου νότια της Κρήτης - «Θα απαντήσουμε» απειλεί ο Πούτιν

Μια αναπάντεχη επίθεση έκανε η Ουκρανία κατά ρωσικού δεξαμενόπλοιου στη Μεσόγειο, νοτιοδυτικά της Κρήτης, επεκτείνοντας τη σύγκρουση με τη Ρωσία πολύ πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τον οποίο επικαλείται το Reuters, ουκρανικά εναέρια drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο Qendil, που ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, προκαλώντας κρίσιμες ζημιές στο σκάφος.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος και χαρακτηρίστηκε από πηγές της SBU ως «νέα, άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση».

Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο πλήγμα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Μεσόγειο, κάτι που προσδίδει νέα διάσταση στον πόλεμο.

СБУ вперше уразила безпілотниками танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря — повідомило наше джерело в службі pic.twitter.com/L5cvsEWy5t — hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν τόσο από διεθνή μέσα όσο και από ουκρανικά πρακτορεία, η επιχείρηση εκτελέστηκε από μονάδα της ειδικής δύναμης «Άλφα» της SBU, έπειτα από πολυεπίπεδη προετοιμασία.

«Νόμιμος στόχος», βάσει διεθνούς δικαίου, λέει η Ουκρανία

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι το Qendil αποτελούσε απολύτως νόμιμο στρατιωτικό στόχο, καθώς χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη μεταφορά πετρελαίου, τα έσοδα του οποίου - όπως αναφέρουν - χρηματοδοτούσαν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Το κράτος-επιτιθέμενος χρησιμοποιούσε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να αποκομίζει χρήματα που κατευθύνονταν στη συνέχιση της επιθετικότητας» δήλωσε πηγή της SBU, τονίζοντας ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου και των κανόνων του πολέμου, το πλήγμα ήταν απολύτως θεμιτό.

Κατά τον χρόνο της επίθεσης, το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε φορτίο και ήταν άδειο, γεγονός που, σύμφωνα με τις ουκρανικές Aρχές, εξαλείφει τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης στη Μεσόγειο. Η παράμετρος αυτή φαίνεται να είχε ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό της επιχείρησης, δεδομένης της ευαισθησίας της περιοχής.

Παράλληλα, πηγές ασφαλείας ανέφεραν στην ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda ότι οι ζημιές που υπέστη το Qendil είναι τέτοιες που το καθιστούν μη λειτουργικό για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνταν.

«Θα πλήττουμε τον εχθρό όπου κι αν βρίσκεται»

Η ουκρανική πλευρά δεν έκρυψε τον ευρύτερο στόχο της επιχείρησης. «Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει και θα τον πλήττει οπουδήποτε στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή της SBU.

Το μήνυμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία βασίζεται ολοένα και περισσότερο στον «σκιώδη στόλο» για να διατηρεί τις εξαγωγές πετρελαίου, παρά τις κυρώσεις.

Το πλήγμα στη Μεσόγειο ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να προκαλέσει νέες γεωπολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αντίποινα για το ουκρανικό χτύπημα στο τάνκερ προανήγγειλε ο Πούτιν

Η επίθεση έγινε γνωστή ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ξεκινήσει την ετήσια συνέντευξή του με αφορμή το τέλος του 2025.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επ' αυτού: «Οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

Πηγή: iefimerida.gr