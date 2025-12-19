Νεκρός ο θρύλος του NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του σε συντριβή αεροσκάφους Cessna (vid)

Ο πρώην αστέρας του NASCAR, Greg Biffle και μέλη της οικογένειάς του ήταν ανάμεσα στους επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα την Πέμπτη (18/12) στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας.

Το ιδιωτικό τζετ, που ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία που διευθύνει ο Biffle, τυλίχθηκε στις φλόγες όταν προσέκρουσε στο έδαφος κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Σάρλοτ.

Ο Biffle επέβαινε στο αεροπλάνο με τη σύζυγό του, Κριστίνα, και τα παιδιά του, Ράιντερ, 5 ετών, και Έμμα, 14 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές και μια δήλωση της οικογένειας. Άλλοι στο αεροπλάνο αναγνωρίστηκαν ως ο Ντένις Ντάτον, ο γιος του Τζακ, και ο Κρεγκ Γουάντσγουορθ, γράφει το AP.

Ο Biffle, 55 ετών, κέρδισε περισσότερους από 50 αγώνες στα NASCAR, συμπεριλαμβανομένων 19 στο επίπεδο Cup Series. Κακτέκτησε επίσης τον τίτλο Trucks Series το 2000 και τον τίτλο Xfinity Series το 2002.

Η NASCAR δήλωσε συντετριμμένη από την είδηση. «Ο Greg ήταν κάτι περισσότερο από ένας πρωταθλητής οδηγός. Ήταν ένα αγαπημένο μέλος της κοινότητας του NASCAR, ένας φανατικός αγωνιζόμενος και φίλος για πολλούς», δήλωσε η NASCAR. «Το πάθος του για τους αγώνες, η ακεραιότητά του και η δέσμευσή του προς τους οπαδούς και τους συναγωνιστές είχαν διαρκή αντίκτυπο στο άθλημα».

Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε αναφέρει ότι έξι άτομα επέβαιναν στο Cessna C550 που συνετρίβη κατά την προσγείωση στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ γύρω στις 10:20 το πρωί της Πέμπτης.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η FAA διεξάγουν έρευνα.

Το μικρό αεροπλάνο είχε μόλις απογειωθεί από το αεροδρόμιο, αλλά ο πιλότος προσπάθησε να το γυρίσει και να το προσγειώσει, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης που δημοσίευσε το FlightAware.com.

Πλάνα από κανάλι 13News Now έδειξαν τους πρώτους ανταποκριτές να σπεύδουν στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς οι φλόγες έκαιγαν κοντά στα διάσπαρτα συντρίμμια του αεροσκάφους.

🚨🇺🇸 BREAKING: FATAL PRIVATE JET CRASH IN NORTH CAROLINA. NO SURVIVORS



A Cessna 550 Citation II (N257BW) burst into flames after crashing during landing.



All 6 people onboard were reportedly killed in the fire.



New reports say the 1981 jet that crashed at Statesville Regional… pic.twitter.com/1va86Ym2cp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 18, 2025

Ο τελευταίος αγώνας του ήταν στο Geico 500 του 2022 στην διάσημη οβάλ πίστα της Ταλαντέγκα. Το 2023 ανακηρύχθηκε ένας από τους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία του NASCAR.

Ο Μπιφλ διαθέτει επίσης ένα ελικόπτερο, το οποίο χρησιμοποίησε στο πλαίσιο των προσπαθειών διάσωσης ανθρώπων στη Δυτική Βόρεια Καρολίνα που είχαν αποκλειστεί από τον τυφώνα Helene τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πηγή: news247.gr