Συμφωνία των ηγετών της ΕΕ για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, αλλά χωρίς χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2026-2027.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τονίζοντας ότι «η απόφαση για τη χορήγηση ποσού 90 δισεκ. ευρώ ώστε να υποστηριχθεί η Ουκρανία για το 2026-2027 εγκρίθηκε. Τηρήσαμε τη δέσμευση μας».

Ωστόσο, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία, οι οποίες τάχθηκαν κατά της περαιτέρω βοήθειας προς το Κίεβο.

Τα χρήματα θα συγκεντρωθούν μέσω κοινού δανεισμού μεταξύ 24 από τις 27 χώρες της ΕΕ, αλλά χρειαζόταν να συμφωνήσουν όλες με το σχέδιο, επειδή είναι εγγυημένο από τον κεντρικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Έτσι λοιπόν, οι χώρες της ΕΕ, πλην Τσεχίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας θα ενωθούν και θα συγκεντρώσουν 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινό χρέος, με την υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα χρήματα θα δανειστούν στην Ουκρανία τα επόμενα δύο έτη.

Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν οικονομικά το Κίεβο, αλλά η χρήση τους προκαλεί έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια τις μελλοντικές ρωσικές πολεμικές αποζημιώσεις για να αποπληρώσει την ΕΕ. Αν η Ρωσία αρνηθεί να καταβάλει τα χρήματα, «η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει» τα παγωμένα κρατικά της περιουσιακά στοιχεία «για να αποπληρώσει το δάνειο», έγραψαν οι ηγέτες της ΕΕ στα τελικά συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, την κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι χώρες στο τέλος των συνομιλιών.

Μερτς: Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτήσουν το δάνειο στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του δανείου προς την Ουκρανία, σε περίπτωση που η Ρωσία δεν προβεί σε αποζημιώσεις μετά το τέλος του πολέμου.

«Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι η Ρωσία να καταβάλει τις αποζημιώσεις στην Ουκρανία», τόνισε ο Μερτς. «Η Ουκρανία θα χρειαστεί να ξεπληρώσει το δάνειο μόνο αφού η Ρωσία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Εάν δεν το πράξει, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Ο καγκελάριος ανέφερε ότι το δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμο το αργότερο το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου και θα εξασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Όπως σημείωσε, η συμφωνία των ηγετών της ΕΕ αποτελεί «καλά νέα για την Ουκρανία και κακά νέα για τη Ρωσία».

ΕΕ: Δάνειο-μαμούθ 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία μέσω ευρωομολόγου

Μετά από μακρές διαβουλεύσεις και έντονο παρασκήνιο, οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν κοινό σημείο συμφωνίας για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που επικαλέστηκε το Reuters, η στήριξη θα λάβει τη μορφή δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές με την υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσω του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας (άρθρο 20 ΣΕΕ), που διασφαλίζει ότι η κινητοποίηση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές υποχρεώσεις των χωρών όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες είχαν εκφράσει επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή δεν περιορίζεται σε οικονομική βοήθεια. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, το δάνειο θα συμβάλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών, ενώ η Ουκρανία καλείται να συνεχίσει να τηρεί το κράτος δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας των πολιτικών ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και τα συμφέροντα ασφάλειας όλων των κρατών της ΕΕ.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης των εργασιών για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα με στόχο την αποζημίωση της Ουκρανίας για τις ζημίες που προκάλεσε η Ρωσία με την επίθεσή της. Η διαδικασία αυτή θα εξεταστεί περαιτέρω από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να θεσπιστεί ένα Δάνειο Αποζημιώσεων με νομική και τεχνική σαφήνεια.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή βρήκε ισχυρή υποστήριξη από 25 από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.