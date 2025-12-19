Αγόρασε σακάκια 10 δολαρίων από κατάστημα μεταχειρισμένων - Έπαθε σοκ όταν έμαθε την πραγματική τους αξία

Την τύχη με το μέρος της φαίνεται πως είχε μία γυναίκα η οποία επισκέφθηκε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων. Πού να το φανταζόταν όμως ότι τα σακάκια των 10 ευρώ που αγόρασε θα της απέφεραν μια περιουσία;

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