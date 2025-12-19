Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Αγόρασε σακάκια 10 δολαρίων από κατάστημα μεταχειρισμένων - Έπαθε σοκ όταν έμαθε την πραγματική τους αξία 19-12-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Την τύχη με το μέρος της φαίνεται πως είχε μία γυναίκα η οποία επισκέφθηκε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων. Πού να το φανταζόταν όμως ότι τα σακάκια των 10 ευρώ που αγόρασε θα της απέφεραν μια περιουσία; Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ μαθηματικών που δείχνει ότι ξέχασες και τα πολύ απλά; menshouse.gr «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr Όλοι στον ΠΑΟΚ περιμένουν το δικό του step up! menshouse.gr «Νικητής» στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης: H πρώτη φωτογραφία μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του (Pic) dailymedia.gr Μαζί μπορούν να ξεπεράσουν το 10%: Σε ποια έκανε την πρόταση-βόμβα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Τ.J. Σορτς: Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα… menshouse.gr «Μια υπέροχη μανούλα»: Η Μυρτώ της Πάρου χαμογελά ξανά – Η νέα φωτογραφία και το κύμα συμπαράστασης στη μητέρα της dailymedia.gr Το scout report του Ιβάν Μαρτίν: Είναι το 8άρι για το οποίο αξίζει να κάνει all in ο ΠΑΟ; menshouse.gr Αγόρασε σακάκια 10 δολαρίων από κατάστημα μεταχειρισμένων - Έπαθε σοκ όταν έμαθε την πραγματική τους αξία SHARE