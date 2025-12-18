Χάος στις Βρυξέλλες μεταξύ αγροτών και αστυνομίας: Επεισόδια έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών ήρθαν αντιμέτωπες με τις αστυνομικές δυνάμεις, βάζοντας φωτιές, ανάβοντας καπνογόνα και πετώντας πέτρες και αντικείμενα, με τις Αρχές να απαντούν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 10.000 αγρότες από 27 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατμόσφαιρα στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα τεταμένη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει δρόμους και πλατείες γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες τρακτέρ κατέκλυσαν κεντρικές λεωφόρους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Οι διαδηλωτές έστησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα, έκαψαν λάστιχα και άχυρα και προκάλεσαν φθορές στην πλατεία του Λουξεμβούργου, ακριβώς μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο. Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στις Avenue des Arts και Rue du Luxembourg, όπου τα τρακτέρ έκλεισαν κάθε δίοδο κυκλοφορίας.
Η ένταση, ωστόσο, είχε ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο βράδυ. Το βράδυ της Τετάρτης, αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές αποκλείοντας τη Rue de la Loi, έναν από τους πιο κομβικούς δρόμους των Βρυξελλών, που περνά μπροστά από τα κτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περισσότερα από 100 τρακτέρ κινήθηκαν συντεταγμένα στο σημείο, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, με ελικόπτερα και υδροφόρα οχήματα να αναπτύσσονται στην περιοχή.
Πηγή: cnn.gr