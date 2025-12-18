Γυναίκα ζούσε με ψεύτικο όνομα για 43 χρόνια και δεν είχε ιδέα - Την είχε απαγάγει η μητέρα της όταν ήταν 3

«Δεν είσαι αυτή που νομίζεις ότι είσαι, αλλά μια γυναίκα που αγνοείται εδώ και 42 χρόνια». Με αυτά τα λόγια, αστυνομικοί που της χτύπησαν την πόρτα στην περιοχή Villages της Φλόριντα, άλλαξαν όλη την ιστορία της ζωής της Μισέλ Μαρία Νιούτον.

Τι εννοούσαν θα το μάθαινε λίγη ώρα αργότερα στο τμήμα ακούγοντας μια απίστευτη ιστορία, όπως επίσης θα μάθαινε το πραγματικό της όνομα και τι είχε συμβεί όταν ήταν μόλις τριών ετών κοριτσάκι.

Στις αρχές του 1983, η Μισέλ ζούσε στο Κεντάκι των ΗΠΑ με τους γονείς της, οι οποίοι σχεδίαζαν εντός διετίας να μετακομίσουν στη Τζόρτζια. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, η μητέρα της Ντέμπρα έφυγε μαζί με τη μικρή λέγοντας στον σύζυγό της Τζόζεφ ότι θα πάει στη Τζόρτζια νωρίτερα για να προσαρμοστεί καλύτερα η ίδια και η κόρη τους και να βρει σχολείο και νηπιαγωγείο για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Η αλήθεια βέβαια ήταν πολύ διαφορετική.

Στη λίστα του FBI με τους 8 πιο καταζητούμενους απαγωγείς παιδιών

Μην έχοντας καμία επικοινωνία με τη σύζυγο και το παιδί του, πέρα από ένα τηλεφώνημα κάπου ανάμεσα στο 1984-1985, ο Τζόζεφ έφυγε για τη Τζόρτζια για να τους αναζητήσει, με αρκετή - είναι η αλήθεια - καθυστέρηση. Δεν τους βρήκε ποτέ και δεν είχε κανένα ίχνος για το πού πραγματικά βρισκόνταν. Απευθύνθηκε στην αστυνομία ισχυριζόμενος ότι η σύζυγός του απήγαγε το παιδί και αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό της Μισέλ.

Παρότι κολλήθηκαν παντού στην πολιτεία αφίσες με τη φωτογραφία του τρίχρονου κοριτσιού, κανείς δεν μπορούσε να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για να γίνει από τις Αρχές ένα πρώτο βήμα. Το μόνο που συνέβη ήταν να μπει το όνομα «Ντέμπρα Νιούτον» στη λίστα του FBI με τους οκτώ πιο καταζητούμενους γονείς - απαγωγείς παιδιών.

Η έρευνα έκλεισε οριστικά από την αστυνομία του Κεντάκι το 2000 καθώς δεν είχαν πια για χρόνια πληροφορίες για τον πατέρα, ενώ το 2005, το όνομα της Μισέλ αφαιρέθηκε από τις λίστες αγνοούμενων παιδιών.

«Για σένα ήρθαν»...

Ένα αίτημα συγγενή της Μισέλ σε ομοσπονδιακό δικαστή έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο το 2017. Αστυνομικοί συνέκριναν φωτογραφίες της μητέρας όπως ήταν το 1983 με μια πρόσφατη που έπεσε στα χέρια τους και ξεκίνησαν να ψάχνουν την ιστορία, για να καταλήξουν στις 24 Νοέμβρη να φτάσουν στο σπίτι της Ντέμπρα με ένταλμα στα χέρια.

Όταν ένας γείτονας είδε την αστυνομία στη γειτονιά, αστειεύτηκε στη Ντέμπρα «για σένα έρχονται». Όμως όντως πήγαιναν για εκείνη και λίγα λεπτά αργότερα της περνούσαν χειροπέδες. Στην επόμενη σκηνή, χτυπούσαν την πόρτα της Μισέλ και της ανακοίνωναν την είδηση της ζωής της. «Είσαι αγνοούμενη από 3 ετών και σε ψάχνει ο πατέρας σου εδώ και 42 χρόνια»...

Πηγή: ethnos.gr

