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Σάλος με φωτογραφία της Μις Φινλανδία - Θεωρήθηκε ρατσιστική, έχασε τον τίτλο της

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Η Sarah Dzafce, εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, που έγινε τον περασμένο μήνα στην Ταϊλάνδη, προκάλεσε κατακραυγή μετά από φωτογραφία στην οποία τραβάει τις άκρες των ματιών της.

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Σάλος με φωτογραφία της Μις Φινλανδία - Θεωρήθηκε ρατσιστική, έχασε τον τίτλο της