Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Σάλος με φωτογραφία της Μις Φινλανδία - Θεωρήθηκε ρατσιστική, έχασε τον τίτλο της 18-12-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Sarah Dzafce, εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, που έγινε τον περασμένο μήνα στην Ταϊλάνδη, προκάλεσε κατακραυγή μετά από φωτογραφία στην οποία τραβάει τις άκρες των ματιών της. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr 10 ερωτήσεις για τον Μάικλ Τζόρνταν: Μπορείς το 10/10 στο μπασκετικό κουίζ για τον Air που θα δυσκόλευε και τον ίδιο; menshouse.gr Μόλις έπιανε τους 40 κόμβους σήκωνε τσουνάμι: Η άδοξη πτώση του πιο γρήγορου ελληνικού πλοίου που χρεοκόπησε μια ολόκληρη εταιρεία menshouse.gr Πριν λίγες εβδομάδες αποχαιρετούσε με υπόκλιση τη Σία Κοσιώνη στο δελτίο: Νέα αιφνιδιαστική αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Λύνει τα χέρια του Νίστρουπ: Ο ξεχασμένος παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον νέο Παναθηναϊκό! menshouse.gr «Έχει τρόπους ο δημαγωγός»: Το σκίτσο του Αρκά για τον Τσίπρα επιβεβαίωσε ότι τον έχει ακόμα άχτι (Pic) dailymedia.gr Δεν είναι του Σαμαρά: Ποιο κόμμα φοβούνται στη ΝΔ ότι θα πάρει στις εκλογές πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των δημοσκοπήσεων instanews.gr Μόνο οι μυημένοι το γνωρίζουν: Ένα μικρό μαγαζί κάνει το καλύτερο γαλακτομπούρεκο της Ελλάδας menshouse.gr Σάλος με φωτογραφία της Μις Φινλανδία - Θεωρήθηκε ρατσιστική, έχασε τον τίτλο της SHARE