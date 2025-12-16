Γιατρός βρέθηκε νεκρή και χωρίς ρούχα μέσα σε καταψύκτη σε πολυκατάστημα του Μαϊάμι

Ένας υπάλληλος ανέφερε ότι ανακάλυψε μια «νεκρή γυναίκα μέσα στο κατάστημα», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι στο Fox News τη Δευτέρα 15.12.2025. Η γυναίκα αναγνωρίστηκε ως η 32χρονη γιατρός Helen Massiell Garay Sanchez.
«Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε έναν καταψύκτη που βρισκόταν στην αποθήκη του καταστήματος», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου. Η 32χρονη ήταν επίσης γυμνή όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλέστηκε πηγές της αστυνομίας.
Η αναισθησιολόγος μπήκε στο κατάστημα στη γειτονιά Little Havana το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα, ανέφερε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μητέρα δύο παιδιών πιστεύεται ότι έφτασε στον χώρο του καταστήματος, όπου βρίσκεται η κατάψυξη και παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα.
Οι αρχές πρόσθεσαν ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Παραμένει επίσης ασαφές γιατί η γυναίκα μπήκε στις αποθήκες του καταστήματος.
Σύμφωνα με μια σελίδα στο GoFundMe, η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν αναισθησιολόγος με καταγωγή από τη Νικαράγουα. Οι φίλοι και η οικογένειά της προσπαθούν τώρα για να επιστραφεί η σορός της στην πατρίδα της, όπου ζουν τα δύο παιδιά της.
Πηγή: newsit.gr