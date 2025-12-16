Αυστραλία: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα (vid)

«Με έναν πυροβολισμό που συμβαίνει μια φορά στη ζωή» εξουδετέρωσε ένα ηρωικός αστυνομικός τον έναν από τους δύο τρομοκράτες που αιματοκύλισαν την Κυριακή την παραλία Μπόνταϊ με συνολικά 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε νέο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός με 15 χρόνια εμπειρίας στην Αστυνομική Δύναμη της Νέας Νότιας Ουαλίας, να βγαίνει από την κάλυψή του πίσω από ένα δέντρο, να πλησιάζει κρυφά τον πατέρα και τον γιο και στη συνέχεια να πυροβολεί θανάσιμα τον μεγαλύτερο σε ηλικία ένοπλο από απόσταση περίπου 40 μέτρων, σκοτώνοντάς τον με μία «μοναδική βολή».

Ο αστυνομικός φαίνεται να πλησιάζει τους ένοπλους δράστες και να κρύβεται πίσω από ένα δέντρο.

Σημαδεύει με το πιστόλι τον μεγαλύτερο σε ηλικία δράστη και στη συνέχεια ρίχνει. Ο 50χρονος δράστης φαίνεται να δέχεται τα πυρά, πριν πέσει στο έδαφος.

Ο γιος του σηκώνεται ξανά πριν αντιμετωπίσει και ανταλλάξει πυροβολισμούς με τον ψύχραιμο αστυνομικό.

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The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed. pic.twitter.com/9UIIgoQnQp — The Advertiser (@theTiser) December 15, 2025

Ο Aveed Akram, 24 ετών, και ο Sajid Akram, 50 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι δράστες της επίθεσης, εμπνευσμένης από τον ISIS.

Μόλις είχαν επιστρέψει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά από ένα μήνα στις Φιλιππίνες, οι οποίες θεωρούνται κέντρο εκπαίδευσης του ISIS.

Στη συνέχεια νοίκιασαν κατάλυμα με βραχυπρόθεσμη μίσθωση, 12 μίλια από το Bondi, λέγοντας στην οικογένεια πως πηγαίνουν για ψάρεμα.

Η αιματοχυσία – που είχε ως στόχο μια εβραϊκή εκδήλωση για τον εορτασμό του Χανουκά – αποτελεί τη χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια.

Πηγή: newsbomb.gr