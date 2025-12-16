Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ούτε 500 άνθρωποι σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα - Πώς είναι η ζωή στο πιο πυκνοκατοικημένο νησί στον κόσμο 16-12-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το νησάκι Μιγκίνγκο, που ανήκει διοικητικά στην Κένυα, έχει μέγεθος μικρότερο από το μισό ενός κανονικού ποδοσφαιρικού γηπέδου, κι όμως φιλοξενεί μια κοινότητα που ζει, εργάζεται και επιβιώνει σε συνθήκες ακραίας στενότητας. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Με 14.60€ τη μέρα κάνεις βασιλικές διακοπές: Το ταξίδι στην πιο φθηνή και υποτιμημένη χώρα του 2026 είναι εμπειρία ζωής menshouse.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης instanews.gr Κέρδισε τη θέση στην οντισιόν: Αυτή είναι η εντυπωσιακή νέα δικηγόρος του «Deal» dailymedia.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Ούτε 500 άνθρωποι σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα - Πώς είναι η ζωή στο πιο πυκνοκατοικημένο νησί στον κόσμο SHARE