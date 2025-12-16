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Ούτε 500 άνθρωποι σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα - Πώς είναι η ζωή στο πιο πυκνοκατοικημένο νησί στον κόσμο

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Το νησάκι Μιγκίνγκο, που ανήκει διοικητικά στην Κένυα, έχει μέγεθος μικρότερο από το μισό ενός κανονικού ποδοσφαιρικού γηπέδου, κι όμως φιλοξενεί μια κοινότητα που ζει, εργάζεται και επιβιώνει σε συνθήκες ακραίας στενότητας.

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Ούτε 500 άνθρωποι σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα - Πώς είναι η ζωή στο πιο πυκνοκατοικημένο νησί στον κόσμο