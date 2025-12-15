Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους δολοφόνησε ο γιος τους

Άγριο έγκλημα με θύμα τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ, σημειώθηκε απόγευμα της Κυριακής στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το people ως δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού που είχε άλλο ένα αγόρι, τον Τζέικ

Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ είχαν παντρευτεί το 1989, ενώ ο σκηνοθέτης ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981.

Ο Ράινερ είχε σκηνοθετήσει μια σειρά κλασικών ταινιών '80 και του '90, όπως τις «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «The Princess Bride», «Spinal Tap» και «A Few Good Men».

Πηγή: protothema.gr