Αιματηρή επίθεση στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού

Δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία είναι πατέρας και γιος όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι αρχές δεν αναζητούν άλλους υπόπτους, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για τρίτο ένοπλο.

Όπως είπε, οι δύο ένοπλοι είναι πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών αντίστοιχα.

Ο πατέρας σκοτώθηκε από αστυνομικούς, ενώ ο γιος νοσηλεύται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τα πυρά που δέχθηκε από αστυνομικούς.

Κατά τις τις έρευνες βρέθηκαν έξι πυροβόλα όπλα για τα οποία είχε άδεια ο 50χρονος. Η αστυνομία βρήκε επίσης δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στον τόπο της επίθεσης, δήλωσε ο Λάνιον.

Ο 50χρονος είχε άδεια οπλοκατοχής εδω και μια δεκαετία.

Πάντως, ο Λάνιον μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε στα κίνητρα ή την ιδεολογία των δραστών.

Στους 16 ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσά τους ένα παιδί

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 40 άλλοι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που συνέβη σήμερα κατά της εκδήλωσης της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας Νέας Ουαλίας, σε αναθεωρημένο απολογισμό.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα 12χρονο κορίτσι και ένας ραβίνος, δήλωσε στέλεχος της εβραϊκής κοινότητας.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας, τοπική ώρα.

Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, διευκρίνισε αργότερα η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το χρονικό της επίθεσης

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε σήμερα την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας 29, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» επίθεση, όπως τόνισαν οι αρχές, μια από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει βιώσει η χώρα.

Η επίθεση συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον. «Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Hero who tackled the gunman has been identified as Ahmed Al Ahmed, a fruit shop owner. pic.twitter.com/cVrRw4Fres — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 14, 2025

Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Mass shooting at Bondi Beach, in Australia targeting Jewish Chanukkah event, declared terrorist incident.



Here is brave civilian saving countless innocent lives by disarming one of the terrorists👀 pic.twitter.com/ghAhluYiD6 — Mario (@PawlowskiMario) December 14, 2025

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Σκηνές πανικού και φρίκης στο μακελειό στο Σίδνεϊ

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα...σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Μια εμπόλεμη ζώνη»

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

Ο Σαμ από τη Γαλλία εργαζόταν στο Μπόντι, πήγε στον τόπο της επίθεσης που τον περιέγραψε ως «εμπόλεμη ζώνη» και είδε σχεδόν δώδεκα ανθρώπους να κείτονται αιμόφυρτοι στο έδαφος.

Η Chana Friedman, μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας που ζει κοντά στην παραλία Bondi βρισκόταν ακριβώς στο δρόμο, στο σημείο της επίθεσης.

«Ξεκίνησε πανδαιμόνιο. Όλοι έτρεχαν και έπρεπε να αρπάξω τις δύο μικρές μου κόρες χωρίς τα παπούτσια τους και να φύγω από τον εορτασμό της Χανουκά επειδή στην πραγματικότητα δεν ξέραμε τι συνέβαινε, όλοι φοβόντουσαν για τη ζωή τους».

Ηρθα πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη

Ένας φωτογράφος, ο Ντάνι, που κάλυπτε την εβραϊκή εορτή, είπε ότι ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη.

«Με κοίταξε στα μάτια και πυροβόλησε προς το μέρος μου» είπε προσθέτοντας ότι τον πήρε ξυστά μία από τις σφαίρες.

Ο ίδιος συνέχισε να βιντεοσκοπεί κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ενώ παράλληλα κρυβόταν.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Bondi Beach terrorist attack shooting and aftermath pic.twitter.com/OSwuk9ZMYw — New York Post (@nypost) December 14, 2025

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

«Υπάρχει αίμα παντού»

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Πηγή: cnn.gr