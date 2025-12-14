Μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

Η πρώτη φωτογραφία ενός εκ των δραστών που επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τον εορτασμό του Χανουκά στην εμβληματική παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, στην οποία τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας δράστης, δημοσιέυθηκε στα αυστραλιανά ΜΜΕ.

Ένας εκ των δραστών στην πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Drone footage capturing the shootout between gunmen and police. Bondi Beach Sydney Australia. Still active. pic.twitter.com/onPJu0Teyc — ᵀᴿᴵᴸᴸᴵᴼᴺ (@Trillion0x) December 14, 2025

Πλάνα από drone από τον τόπο του συμβάντος φαίνεται να καταγράφουν την επίθεση των δύο ενόπλων από τη γέφυρα πίσω από το πάρκο στην παραλία.

Ένας από τους ενόπλους, ντυμένος με μαύρο πουκάμισο, καλύπτεται πίσω από το φράχτη, ενώ ο άλλος άνδρας βρίσκεται ακίνητος στο έδαφος.

Ο άνδρας φαίνεται να πυροβολεί προς έναν άνδρα πίσω από ένα λευκό φορτηγάκι, πριν να φαίνεται να δέχεται σφαίρες και να πέφτει στο έδαφος.

Πηγή: newsbomb.gr