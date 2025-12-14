Μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

Ένας εκ των δραστών στην πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.
Πλάνα από drone από τον τόπο του συμβάντος φαίνεται να καταγράφουν την επίθεση των δύο ενόπλων από τη γέφυρα πίσω από το πάρκο στην παραλία.
Ένας από τους ενόπλους, ντυμένος με μαύρο πουκάμισο, καλύπτεται πίσω από το φράχτη, ενώ ο άλλος άνδρας βρίσκεται ακίνητος στο έδαφος.
Ο άνδρας φαίνεται να πυροβολεί προς έναν άνδρα πίσω από ένα λευκό φορτηγάκι, πριν να φαίνεται να δέχεται σφαίρες και να πέφτει στο έδαφος.
Πηγή: newsbomb.gr