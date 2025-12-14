Συναγερμός στο Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί από δύο άγνωστους στη γνωστή παραλία Μπόντι, αναφορές για θύματα, δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό ένοπλης βίας σημειώθηκε στην παραλία Μπόντι, στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας να επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί και να καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι έρευνες και η επιχείρηση ασφαλείας συνεχίζονται.



Μαρτυρίες αναφέρουν ότι περίπου στις 18:40 τοπική ώρα, την Κυριακή, δύο άνδρες αποβιβάστηκαν από όχημα στην Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άνοιξαν πυρ. Βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους φέρονται να δείχνουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα να πυροβολούν κοντά στην παραλία.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά πυροβόλα όπλα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, ενώ κυκλοφορούν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την αστυνομία.



BREAKING 🚨🚨#Sydney / #Australia



Graphic video of shooters firing on the crowd at Bondi Beach pic.twitter.com/FlxdvHMo31 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) December 14, 2025



Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Οι Αρχές ζητούν από όσους βρίσκονται κοντά να αναζητήσουν καταφύγιο. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να καλυφθεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι παρούσες και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν καταστούν διαθέσιμες», σημειώνεται στην ανακοίνωση της NSW Police.



Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή, καθώς στην παραλία βρίσκονταν χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες, μετά από ημέρα με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, την Κυριακή το βράδυ πραγματοποιούνταν στην περιοχή εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με την ονομασία «Chanukah by the Sea», η οποία είχε διαφημιστεί ως οικογενειακή εκδήλωση.





Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι για μια ενεργή κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή Bondi. Καλούμε όσους βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας».



Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες έχουν συλληφθεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις Αρχές για τον ακριβή αριθμό τραυματιών ή για την κατάσταση της υγείας τους.



🚨 HANUKKAH MASSACRE IN AUSTRALIA 🚨



Bondi Beach. Sydney. 2,000 Jews gathered to light candles for this first night of Chanukah.



Gunmen opened fire.

Up to 50 shots.

Bodies on the ground.

Children sprinting and families hiding in bushes.



Australia has become a hotbed of… pic.twitter.com/mGSndSxSUq — Jews Fight Back 🇺🇸🇮🇱 (@JewsFightBack) December 14, 2025

Πηγή: protothema.gr