Γερμανία: Ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Βαυαρία - Πέντε συλλήψεις

Οι γερμανικές Αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν πέντε υπόπτους για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του κρατιδίου, συνελήφθησαν και ανακρίνονται ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύρο και τρεις Μαροκινοί – ηλικίας 22, 28 και 30 ετών – οι οποίοι φέρονται να προετοίμαζαν επίθεση με σκοπό «να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους μπορούσαν» σε χριστουγεννιάτικη αγορά κοντά στην πόλη Ντινγκόλφινγκ.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι υποπτεύονται πως πίσω από τα σχέδια αυτά υπάρχει «ισλαμιστικό κίνητρο». Ο Αιγύπτιος, ηλικίας 56 ετών, είναι ιμάμης σε ένα τέμενος στα περίχωρα της πόλης Ντίνγκολφινγκ- Λαντάου, κοντά στο Μόναχο, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτός φέρεται να ζήτησε να στοχοθετηθεί αγορά «χρησιμοποιώντας ένα όχημα για να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι». Οι Μαροκινοί, ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, φέρονται να δέχθηκαν να εξαπολύσουν την επίθεση, ενώ ο 27χρονος Σύρος πιστεύεται ότι τους ενθάρρυνε.

Πέρυσι επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Μαγδεμβούργου είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Πηγή: Ethnos.gr