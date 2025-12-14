ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς

Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο

Συναγερμός για παρουσία ενόπλου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς, σήμανε η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, ύστερα από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Πρόβιντενς επιβεβαίωσε ότι «πολλοί» άνθρωποι πυροβολήθηκαν, ενώ στον τόπο βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιεί η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές. Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

Πηγή: newsbomb.gr