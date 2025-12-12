Αστυνομικός στη Νέα Υόρκη σώζει μωρό που πνίγεται στην άκρη αυτοκινητόδρομου (vid)

Αστυνομικός της NYPD έσωσε ένα μωρό που πνιγόταν, στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, σε ώρα αιχμής.

Ο Michael Greaney κατευθυνόταν προς τη δουλειά γύρω στις 8:45 π.μ. την Τετάρτη, όταν εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Αμέσως σταμάτησε να δει τι συμβαίνει όταν ο οδηγός της BMW και πατέρας του παιδιού τού είπε «Το μωρό μου πνίγεται».

Ο Greany έβγαλε αμέσως το μωρό από το αυτοκίνητο και το χτύπησε επανειλημμένα στην πλάτη κρατώντας το στην άκρη του δρόμου. Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο σημείο και ένας παιδίατρος που εξέτασε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

Ο Greany υπηρετεί στην αστυνομία εδώ και 17 χρόνια. «Η άμεση αντίδρασή του δεν έσωσε απλώς μια ζωή, θύμισε σε όλους πώς μοιάζει ο ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ντετέκτιβ, Σκοτ ​​Μάνρο.

Πηγή: iefimerida.gr