ΗΠΑ: Εκτελέστηκε 64χρονος για βιασμό και δολοφονία φοιτήτριας πριν από 40 χρόνια

Ένας 64χρονος Αμερικανός, καταδικασμένος σε θάνατο για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από σχεδόν 40 χρόνια, εκτελέστηκε σήμερα στο Τενεσί.

Ο Χάρολντ Νίκολς είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988, ενώ είχε επίσης κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε με θανατηφόρα ένεση και ήταν η τρίτη που εκτελέστηκε φέτος στο Τενεσί.

Στις ΗΠΑ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί φέτος 46 εκτελέσεις: 38 με θανατηφόρα ένεση, πέντε με εισπνοή αζώτου και τρεις με εκτελεστικό απόσπασμα – όλες στη Νότια Καρολίνα.

Η θανατική ποινή έχει πλέον καταργηθεί σε 23 πολιτείες, ενώ άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) έχουν επιβάλει μορατόριουμ στην εφαρμογή της με κυβερνητική εντολή.

Πηγή: ertnews.gr