Τέσσερις νεαροί έγραψαν γράμμα ζητώντας να βγάλουν βόλτα τον σκύλο της νέας τους γειτόνισσας - Ο σκύλος τούς απάντησε

Ο Τζακ Μακ Κρόσαν από τη Σκωτία μετακόμισε πριν από 6 χρόνια στο Μπρίστολ της Αγγλίας με τρεις φίλους του και ανακάλυψε απογοητευμένος ότι ο ιδιοκτήτης του νέου του σπιτιού δεν επέτρεπε σκυλιά.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.