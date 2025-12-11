Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Τέσσερις νεαροί έγραψαν γράμμα ζητώντας να βγάλουν βόλτα τον σκύλο της νέας τους γειτόνισσας - Ο σκύλος τούς απάντησε 11-12-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τζακ Μακ Κρόσαν από τη Σκωτία μετακόμισε πριν από 6 χρόνια στο Μπρίστολ της Αγγλίας με τρεις φίλους του και ανακάλυψε απογοητευμένος ότι ο ιδιοκτήτης του νέου του σπιτιού δεν επέτρεπε σκυλιά. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Τέσσερις νεαροί έγραψαν γράμμα ζητώντας να βγάλουν βόλτα τον σκύλο της νέας τους γειτόνισσας - Ο σκύλος τούς απάντησε SHARE