Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μπρούνο κέρδισε 17 εκατομμύρια ευρώ στο Λόττο το 1995 - Τώρα ζει σε κοινωνικές κατοικίες 11-12-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πριν από 30 χρόνια ο Bruno Caloone κέρδισε το μεγαλύτερο έπαθλο Λόττο που είχε δοθεί ποτέ στη Γαλλία, αλλά η ζωή του πήρε διαφορετική τροπή. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Μεταγραφή αεροδρομίου με buy out: Ποιον δημοσιογράφο παίρνει απ’ την ΕΡΤ ο ΣΚΑΪ με 70.000 ευρώ dailymedia.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Νέα πρόσωπα, μεγάλες προσδοκίες: Οι μεταγραφές που ανεβάζουν επίπεδο τον μπασκετικό ΠΑΟΚ menshouse.gr Θέση... Ζίβκοβιτς από τα δεξιά: Ο μουντιαλικός άσος από που ακούγεται για Ελλάδα menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο Μπρούνο κέρδισε 17 εκατομμύρια ευρώ στο Λόττο το 1995 - Τώρα ζει σε κοινωνικές κατοικίες SHARE