Ο Μπρούνο κέρδισε 17 εκατομμύρια ευρώ στο Λόττο το 1995 - Τώρα ζει σε κοινωνικές κατοικίες

Πριν από 30 χρόνια ο Bruno Caloone κέρδισε το μεγαλύτερο έπαθλο Λόττο που είχε δοθεί ποτέ στη Γαλλία, αλλά η ζωή του πήρε διαφορετική τροπή.

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