Η ισπανική Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυση εργαζόμενης επειδή επέμενε να φτάνει υπερβολικά νωρίς στην εργασία της

Απίστευτο! Εργαζόμενη σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Αλικάντε της Ισπανίας απολύθηκε χωρίς αποζημίωση καθώς επέμενε να φτάνει στην εργασία της μισή ώρα νωρίτερα.

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