Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η ισπανική Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυση εργαζόμενης επειδή επέμενε να φτάνει υπερβολικά νωρίς στην εργασία της 11-12-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Απίστευτο! Εργαζόμενη σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Αλικάντε της Ισπανίας απολύθηκε χωρίς αποζημίωση καθώς επέμενε να φτάνει στην εργασία της μισή ώρα νωρίτερα. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Η ισπανική Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυση εργαζόμενης επειδή επέμενε να φτάνει υπερβολικά νωρίς στην εργασία της SHARE