MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η ισπανική Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυση εργαζόμενης επειδή επέμενε να φτάνει υπερβολικά νωρίς στην εργασία της

0
Απίστευτο! Εργαζόμενη σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Αλικάντε της Ισπανίας απολύθηκε χωρίς αποζημίωση καθώς επέμενε να φτάνει στην εργασία της μισή ώρα νωρίτερα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Η ισπανική Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυση εργαζόμενης επειδή επέμενε να φτάνει υπερβολικά νωρίς στην εργασία της