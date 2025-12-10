Γιατί οι Ολλανδοί δεν χρησιμοποιούν ομπρέλες όταν βρέχει; - Μια Ιταλίδα που ζει εκεί εξηγεί

Η συντριπτική πλειονότητα των Ολλανδών δεν χρησιμοποιούν ομπρέλες, παρά τις συχνές βροχές στη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

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