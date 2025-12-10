Eurovision 2026: Η Ισλανδία αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Μια ιδιαίτερα ηχηρή εξέλιξη για τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision καταγράφηκε σήμερα, καθώς η RUV ανακοίνωσε ότι η Ισλανδία δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση του 2026.

Η απόφαση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας του Ισραήλ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισλανδίας εξήγησε ότι η αποχώρηση αποτελεί αποτέλεσμα προσεκτικής αποτίμησης της κοινωνικής ανταπόκρισης, των συνθηκών και των προτεραιοτήτων του οργανισμού. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η δημόσια συζήτηση και η αντίδραση στην πρόσφατη απόφαση της EBU δεν αφήνουν περιθώρια για ένα κλίμα χαράς ή ηρεμίας γύρω από τη συμμετοχή της RUV στη Eurovision», οδηγώντας στην οριστικοποίηση της μη συμμετοχής για το επόμενο έτος.

Η Ισλανδία, που μπήκε στην οικογένεια της Eurovision το 1986, έχει δημιουργήσει μια πορεία με έντονες στιγμές και δύο φορές έφτασε μια ανάσα από τη νίκη. Η αποχώρηση, λοιπόν, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές ανατροπές των τελευταίων χρόνων, αφού η παρουσία της χώρας ήταν σταθερή επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Παρά τη σημερινή απόφαση, η RUV άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης της στο μέλλον. Για τη φετινή χρονιά, πάντως, η απουσία της Ισλανδίας θεωρείται δεδομένη, με τον οργανισμό να στρέφει την προσοχή του στην υποστήριξη της εγχώριας μουσικής και ψυχαγωγικής παραγωγής.

Με την Ισλανδία να προστίθεται στη λίστα, οι χώρες που δεν θα λάβουν μέρος στη Eurovision 2026 γίνονται πλέον πέντε: Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία. Η Αρμενία παραμένει το τελευταίο αδιευκρίνιστο όνομα, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός συμμετοχών να διαμορφωθεί στους 35, εφόσον επιβεβαιώσει τελικά τη συμμετοχή της. Αυτό μεταφράζεται σε 15 συμμετοχές για κάθε ημιτελικό.

Πηγή: ethnos.gr