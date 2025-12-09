Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μανχάταν

150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενώ έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι στο Άπερ Γουέστ Σάιντ.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη νωρίτερα σήμερα (9/12), όταν ξέσπασε φωτιά στον τελευταίο όροφο εξαώροφου κτιρίου στο Μανχάταν.

Από τη μαινόμενη πυρκαγιά ένα πυκνό σύννεφο καπνού σκέπασε την περιοχή Άπερ Γουέστ Σάιντ.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Υόρκης ενεργοποίησε το σχέδιο εκκένωσης, κινητοποιώντας λεωφορεία για τη μεταφορά των κατοίκων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Σημειώνεται, μάλιστα, πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

Βίντεο που μετέδωσε το CBS καταγράφουν τις φλόγες να ξεπηδούν από τον τελευταίο όροφο, ενώ περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Για λόγους ασφαλείας, οι δρόμοι γύρω από το κτίριο έχουν αποκλειστεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της φωτιάς.

Πηγή: ethnos.gr