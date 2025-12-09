Συναγερμός από τον αρχηγό του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού: Θα χάσουμε τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

Ο Αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού δηλώνει ότι η εχθρική δραστηριότητα κάτω από τη θάλασσα είναι η μεγαλύτερη ανησυχία του και ότι ο στρατός πρέπει να εκσυγχρονιστεί γρήγορα για να συμβαδίσει με τις εξελίξεις.

Η Βρετανία βρίσκεται «κοντά στο να χάσει τον Ατλαντικό» από τη Ρωσία για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με δραματική προειδοποίηση του Αρχηγού του Βασιλικού Ναυτικού, στρατηγού σερ Γκουίν Τζένκινς.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της Royal Navy προειδοποίησε για μια κλιμακούμενη απειλή «κάτω από την επιφάνεια», σημειώνοντας ότι η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει το στρατηγικό πλεονέκτημα στον Ατλαντικό εάν δεν προχωρήσει άμεσα σε μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό, με τη στήριξη και των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

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