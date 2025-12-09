Τουρίστας σκαρφάλωσε σε βράχο για την καλύτερη selfie κι έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων (vid)

Η καλύτερη γωνία για την εντυπωσιακότερη φωτογραφία, το πιο επικίνδυνο σημείο για να εντυπωσιαστούν οι followers, μια περίεργη συνθήκη για τα likes.

Οι selfies έχουν γίνει πολύ... απαιτητικές τα τελευταία χρόνια και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια να βγάλουν την τέλεια φωτογραφία για να τη μοιραστούν στα social.

Ένας τουρίστας στην Κίνα μπορεί τελικά να στάθηκε πολύ τυχερός και να τη γλύτωσε αλλά θα θυμάται για μια ζωή τη στιγμή που έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων.

🚨🇨🇳 Meanwhile in China



Tourist falls 40 Meters of a cliff - trying to take a selfie, he survived and immediately took to social media to tell the tale. pic.twitter.com/GjRdmNbClA — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 8, 2025

Ο άνδρας βρισκόταν σε πάρκο στο όρος Χουανίνγκ όταν στάθηκε σε βράχο για να τραβήξει μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Δευτερόλεπτα αργότερα, ήταν 40 μέτρα πιο κάτω, τραυματίας, σοκαρισμένος, αλλά ζωντανός.

Το βίντεο με τη στιγμή της πτώσης τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας και ήδη έχει γίνει viral στα social media. Και βέβαια, viral έγινε και ο τυχερός άνδρας, ο οποίος κυνηγούσε λίγα like παραπάνω και έφτασε να τον μάθουν οι αναγνώστες εκατοντάδων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο...

Πηγή: ethnos.gr