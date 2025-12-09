Μεθυσμένος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου πέθανε μετά από 33 ποτά – Η στιγμή που παθαίνει «νευρική κρίση» (vid)

Τραγικό φινάλε είχε μία κρουαζιέρα αναψυχής στην Καραϊβική για έναν 35χρονο επιβάτη, τον Michael Virgil, ο οποίος πέθανε πάνω στο πλοίο μετά από μέθη και σύγκρουση με το πλήρωμα.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου, ο Virgil κατανάλωσε 33 ποτά και μέθυσε. Προσπαθώντας να επιστρέψει στην καμπίνα του, βγήκε από τον ανελκυστήρα σε λάθος όροφο και υπέστη «νευρική κρίση».

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον 35χρονο να χτυπάει πόρτες, να κλωτσάει και να φωνάζει στον διάδρομο, ενώ το πλήρωμα και η ασφάλεια του πλοίου προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.

Επιβάτες αναφέρουν μάλιστα ότι ο Virgil κυνηγούσε και απειλούσε άλλους επιβάτες, ενώ τραυμάτισε και δύο μέλη του πληρώματος.

NEW: Man dies on a Royal Caribbean cruise after being served 33 drinks, family accuses cruise staff of injecting him with a sedative.



35-year-old Michael Virgil was seen having a meltdown after getting off the elevator on the wrong floor.



The family says just hours after… pic.twitter.com/pNWcA6VekR — Collin Rugg (@CollinRugg) December 8, 2025

Τελικά, η ασφάλεια του πλοίου τον ακινητοποίησε με σπρέι πιπεριού και του πέρασε χειροπέδες. Λίγο αργότερα, ο Virgil υπέστη καρδιοπνευμονική ανακοπή και κατέληξε.

Η οικογένειά του κατηγορεί το πλήρωμα ότι, κατόπιν αιτήματος του καπετάνιου, του χορήγησαν ηρεμιστική ένεση, φάρμακο που, όπως ισχυρίζονται, οδήγησε στον θάνατό του, και διεκδικεί αποζημίωση.

«Βλέπουμε έναν απίστευτα ανησυχητικό αριθμό σοβαρών τραυματισμών και θανάτων σε κρουαζιερόπλοια τον τελευταίο καιρό», δήλωσε ο δικηγόρος Kevin Haynes.

Πηγή: ieidiseis.gr