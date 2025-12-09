Ένας CEO εταιρείας κατασκευής ρομπότ... έπαιξε ξύλο με το νέο τους μοντέλο

Η κινεζική εταιρεία ρομποτικής EngineAI έχει κλιμακώσει την αντίδρασή της στις αυξανόμενες επιφυλάξεις γύρω από το νέο ανθρωποειδές ρομπότ T800.

Αφού στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν φήμες ότι τα προηγούμενα βίντεο επίδειξης που είχε κυκλοφορήσει ήταν ψηφιακά εφέ (CGI), η εταιρεία με έδρα το Σενζέν δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο οποίο ο διευθύνων σύμβουλός της φοράει προστατευτικό εξοπλισμό ενώ δέχεται λακτίσματα από το ρομπότ.

Σύμφωνα με το interestingengineering.com, η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει τις... σωματικές δυνατότητες του ρομπότ και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς για ψηφιακά κόλπα, σηματοδοτώντας μια ασυνήθιστη στρατηγική σε έναν τομέα όπου οι τεχνικές προδιαγραφές συνήθως αρκούν ως απόδειξη.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία παρουσίασε το T800, ένα ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης σε πραγματικό μέγεθος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για ελεγχόμενες επιδείξεις μάχης που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα φέτος.

Διαμάχη για το λάκτισμα του ρομπότ

Η EngineAI δημοσίευσε νέο βίντεο στο οποίο ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Ζάο Τονγκγιάνγκ, ρίχνεται στο έδαφος από ένα ισχυρό λάκτισμα του νέου ανθρωποειδούς ρομπότ της εταιρείας.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από πολλαπλές γωνίες, δείχνει το ρομπότ να παραμένει σταθερό μετά το χτύπημα και να ποζάρει για λίγο. Παρά την τεράστια προσοχή που έλαβε σε κινεζικές και δυτικές πλατφόρμες, οι αντιδράσεις είναι διχασμένες: ορισμένοι χαρακτηρίζουν την επίδειξη τολμηρή, ενώ άλλοι υποδηλώνουν ότι η πρόσκρουση φαινόταν σκηνοθετημένη, σύμφωνα με το Mikekalil.com.

Όταν η EngineAI παρουσίασε το T800, ένα εντυπωσιακό βίντεο που έδειχνε το ρομπότ να εκτελεί κλωτσιές στον αέρα και να σπάει πόρτες προκάλεσε διαμάχη σχετικά με την αυθεντικότητά του. Το αρχικό βίντεο, που γυρίστηκε σε ένα σκοτεινό στούντιο, οδήγησε ορισμένους θεατές να εικάσουν ότι πρόκειται για CGI λόγω του στιλιζαρισμένου μοντάζ και του φωτισμού, παρά την ισχυρισμό της εταιρείας ότι «δεν υπάρχει CGI, δεν υπάρχει Τεχνητή νοημοσύνη (AI), δεν υπάρχει επιτάχυνση του βίντεο».

Για να αντιμετωπίσει τη δυσπιστία, η EngineAI δημοσίευσε νέο υλικό από τα παρασκήνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «EngineAI T800 BTS Footage: Setting the Record Straight on CGI Rumors» (Υλικό από τα παρασκήνια του T800 της EngineAI: Διευκρινίσεις σχετικά με τις φήμες για CGI). Το βίντεο δείχνει το ρομπότ σε ένα απλό στούντιο, προσφέροντας σαφείς αποδείξεις ότι οι γρήγορες και ακριβείς κινήσεις του είναι πραγματικές.

Το T800 κάνει την εμφάνισή του σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα που κυριαρχείται από εταιρείες όπως η Tesla, η Boston Dynamics και η Figure AI. Ενώ οι περισσότεροι ανταγωνιστές δίνουν έμφαση σε βιομηχανικές και logistics εφαρμογές, η EngineAI ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση, προωθώντας το ρομπότ με μια εικόνα «έτοιμου για μάχη» και ανακοινώνοντας σχέδια για ένα τουρνουά ρομποτικών αγώνων. Η στρατηγική αυτή έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή, αν και ορισμένοι παρατηρητές υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να επισκιάσει πιο πρακτικές περιπτώσεις χρήσης.

Όπως αναφέρει το Humanoidsdaily, το σπάρινγκ του CEO προετοιμάζει το έδαφος για την επερχόμενη εκδήλωση «Robot Boxer» (Ρομπότ Πυγμάχοι) της EngineAI στις 24 Δεκεμβρίου. Η εταιρεία έχει προϊδεάσει εδώ και εβδομάδες ότι το T800 είναι έτοιμο για μάχη, υποδηλώνοντας ότι αυτές οι επιδείξεις υψηλής έντασης αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής και όχι μεμονωμένων ακροβατικών.

Κινητικότητα επόμενης γενιάς

Το T800 της EngineAI είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους, σχεδιασμένο για υψηλή κινητικότητα, αντοχή και ευέλικτη εκτέλεση εργασιών. Έχει ύψος 1,73 μέτρα, ζυγίζει 75 κιλά με την μπαταρία εγκατεστημένη και διαθέτει 29 βαθμούς ελευθερίας σε όλο το σώμα του, καθώς και 7 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε αρθρωτό χέρι.

Η EngineAI αναφέρει ότι το T800 είναι κατασκευασμένο με πάνελ αλουμινίου αεροπορικής ποιότητας για ισορροπία μεταξύ αντοχής και χαμηλού βάρους, σε συνδυασμό με ένα αεροδυναμικό εξωτερικό περίβλημα για αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα. Ένα από τα αξιοσημείωτα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι ένα ενεργό σύστημα ψύξης ενσωματωμένο στις αρθρώσεις των ποδιών, που επιτρέπει στο ρομπότ να λειτουργεί συνεχώς σε υψηλή ένταση για έως και 4 ώρες. Αυτό τροφοδοτείται από μια αρθρωτή μπαταρία λιθίου στερεάς κατάστασης που υποστηρίζει γρήγορη αντικατάσταση και παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας.

Για την αντίληψη και την πλοήγηση, το T800 χρησιμοποιεί μια σειρά πολυαισθητήρων που περιλαμβάνει LiDAR 360 μοιρών, στερεοσκοπικές κάμερες και επεξεργασία περιβάλλοντος γρήγορης απόκρισης για την ανίχνευση εμποδίων και την αντίληψη της κατάστασης. Οι κινητήρες αρθρώσεων υψηλής ροπής μπορούν να φτάσουν τα 450 Nm, επιτρέποντας γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης και προηγμένες κινήσεις, όπως ακροβατικές περιστροφές και κλωτσιές στον αέρα.

Από την πλευρά της υπολογιστικής ισχύος, η πλατφόρμα συνδυάζει έναν ελεγκτή Intel N97 με μια μονάδα NVIDIA AGX Orin, προσφέροντας 275 TOPS απόδοση τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξη για προσαρμοσμένη ανάπτυξη. Το ρομπότ φτάνει ταχύτητες βάδισης έως και 3 μέτρα/δευτερόλεπτο και προορίζεται για εφαρμογές που κυμαίνονται από την εφοδιαστική και τη φιλοξενία έως συνεργατικές εργασίες και γενικές υπηρεσίες.

Πηγή: Ethnos.gr